Oasport.it - Sinner verso il verdetto: fissata la data del processo al TAS

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha annunciato ladell’udienza riguardo la procedura che vede coinvolti Jannike la WADA. Le parti verranno ascoltate il 16 e il 17 aprile 2025 presso la sede centrale del TAS a Losanna (Svizzera), non hanno chiesto un’udienza pubblica e quindi si svolgerà a porte chiuse.Ricordiamo che l’Agenzia Mondiale Antidoping ha presentato ricorso riguardo alla sentenza emessa dall’ITIA, che ha assolto il giocatore per non colpevolezza e assenza di negligenza in merito alla doppia positività al Clostebol riscontrata nel mese di marzo. La WADA non ha accettato la pronuncia del Tribunale indipendente e si è dunque rivolta all’ente con sede in territorio elvetico.Nei fatti Jannikgiocherà per i prossimi tre mesi con ancora questa spada di Damocle. Il numero 1 del mondo sarà protagonista agli Australian Open (primo Slam della stagione, in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio) e poi parteciperà al torneo ATP 500 di Rotterdam (3-9 febbraio).