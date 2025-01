Scuolalink.it - Pensione anticipata insegnanti: Anief lancia la petizione per cambiare il sistema

Nel mondo della scuola italiana si discute sulla possibilità di introdurre laa 60 anni per gli. Questa proposta nasce da unata dal sindacato, che ha già raccolto oltre 80mila firme, evidenziando il problema dell’età avanzata del corpo docente e la mancanza di ricambio generazionale. In Italia, ben 235milasuperano i 60 anni, creando un divario generazionale con gli studenti e riducendo le opportunità per i giovani di accedere a questa professione.propone di equiparare l’età pensionabile dei docenti a quella delle forze armate, con un limite di 60 anni e la possibilità di restare in servizio su base volontaria per supportare i neoassunti. Dettagli delladiper laLadirichiede che tutti i lavoratori del comparto istruzione possano accedere allaa 60 anni, come previsto per il personale delle forze militari e di polizia.