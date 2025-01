Napoli prof di sostegno picchiato a scuola da un genitore | Se tocchi mia figlia vai al tappeto

Leggi su Dayitalianews.com

Un insegnante disarebbe stato aggredito adal padre di una studentessa dell’istituto superiore Carlo Levi di Portici, in provincia di. Dopo l’aggressione, ilavrebbe condiviso tutto sui social, come dimostra una story su Instagram in cui appare un uomo, presumibilmente il docente aggredito, accompagnato dalla didascalia “Semiavai al”. A segnalare l’accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato anche uno screenshot della story Instagram con cui ilha documentato l’aggressione da lui compiuta.Secondo quanto riferito da Borrelli, l’aggressione sarebbe avvenuta a causa dei metodi adottati dall’insegnante di, che ilnon approvava. In particolare, il docente avrebbe dato uno schiaffo alla studentessa, provocando così la reazione del padre.