Ilnapolista.it - Napoli, coi soldi di Kvara ecco Dorgu, Chiesa e il botto finale da scudetto (Gazzetta)

, coidie ilda)Ladello Sport fa il punto sul mercato delalla luce della possibile cessione ditskhelia sempre che il Psg sborsi gli 80 (ma anche 75) milioni che vuole il.Se cessione deve essere, sarà solo per. Diciamo intorno agli 80 milioni (ma anche 75 o 70)Da Liverpool potrebbe arrivareche guadagna tanto ma il Liverpool potrebbe accollarsi parte dell’ingaggio.Poi ci sonoe ildel, come scrive la:Poi c’è un discorso di liste e prospettive da valutare con attenzione. E anche una rivoluzione da portare avanti, che guardi al futuro e alla crescita del. E allora occhio a Patrickprimo obiettivo azzurro per l’estate, su cui conviene muoversi prima dei club inglesi.