Mille morti sul lavoro nei primi 11 mesi del 2024 | +33% sull’anno prima Aumenti nelle costruzioni e nel trasporto e magazzinaggio

Ilfattoquotidiano.it - Mille morti sul lavoro nei primi 11 mesi del 2024: +3,3% sull’anno prima. Aumenti nelle costruzioni e nel trasporto e magazzinaggio

in 11. Sono le vittime delaccertate finora nel, e si parla solo dei casi regolarmente denunciati all’Inail. Sono diminuiti da 745 a 731 i casi avvenuti sulin senso stretto, mentre salgono quelli nel tragitto casa-, da 223 a 269. Rispetto al 2023 l’incidenza dei decessi sul totale degli occupati Istat segna un +2%. Isono aumentati soprattutto nell’industria e nei servizi (da 823 a 852), meno in agricoltura (da 113 a 116). Nel settore statale isono stati 32 in entrambi gli anni.Tra i settori con più decessi in occasione dici sono lecon 147 casi (contro i 139 del 2023), ilcon 99 casi (97 nel 2023), il manifatturiero con 94 casi (96 nel 2023), il commercio con 51 (61 nel 2023) e il noleggio e servizi di supporto alle imprese con 37 (35 nel 2023).