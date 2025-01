Sport.quotidiano.net - Massese Strada ancora lunga per la serie D. Non è sufficiente battere la Sestese in finale

Con la sofferta vittoria arrivata mercoledì ai calci di rigore contro la Mobilieri Ponsacco, latrova un’ulteriore iniezione di fiducia e soprattutto un biglietto per ladella fase regionale di Coppa Toscana di mercoledì 22 gennaio nel prestigioso stadio ‘Buozzi’ di Firenze contro la. Al comunale di Ponsacco i bianconeri hanno proseguito sulla scia di quanto visto domenica al ‘Vitali’ nel match dominato, nonostante l’1-1, contro la capolista imbattuta Camaiore, continuando a convincere e a far sognare i tifosi, che adesso vedono un po’ più vicina la promozione diretta. Laè peròe impervia: per andare inD i ragazzi di Pisciotta dovranno prima di tuttola squadra di Polloni in quel di Firenze, replicando magari la prestazione dello scorso 29 settembre, quando in campionato si imposero in trasferta con un secco 0-2 firmato da Buffa e Anich.