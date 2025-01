Quotidiano.net - Lo strano caso del pesce bufalo: vive 127 anni e non invecchia (ma ora rischia di sparire)

Roma, 10 gennaio 2024 - Hanno una vita incredibilmente lunga e sembrano diventare più sani man mano cheno: i pescidalla bocca larga hanno dimostrato di avere delle caratteristiche estremamente peculiari negli ultimi studi fatti su di loro. Ma i ricercatori temono che la loro popolazione stia per diminuire drasticamente. La specie è diffusa nelle acque dolci del Nord America, in particolare nei bacini dei fiumi statunitensi Red River e Mississippi e del Milk River canadese. Negli Usa questi grossi pesci, che vivono più di un secolo e possono arrivare a pesare più di 23 chilogrammi, si riproducono nel Rice Lake, in Minnesota, nel mese di maggio. Ma la regolarità della deposizione delle uova nasconde un problema di conservazione: da oltre sei decenni, nessuna nuova generazione di giovani pesci raggiunge l'età adulta.