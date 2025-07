Incendio nella zona industriale colonna di fumo nero da un capannone e da una concessionaria

Un incendio di vaste proporzioni si sta sviluppando nella zona industriale di Modugno, alle porte di Bari, generando una colonna di fumo nero visibile da lontano. Le fiamme hanno interessato un capannone e una concessionaria di auto, creando momenti di preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La situazione è in fase di controllo, mentre squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto lavorano senza sosta per domare l’incendio e garantire la sicurezza della zona.

Un vasto incendio è in corso nella zona industriale di Modugno, alle porte di Bari. Le fiamme sarebbero divampate a ridosso di un capannone e della sede di una concessionaria di auto.

