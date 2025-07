Svelato il cast de Il Diavolo Veste Prada 2 | chi sono i personaggi storici e chi mancherà

Svelato il cast de “Il Diavolo Veste Prada 2”: un mix irresistibile di ritorni storici e nuove promesse! Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci torneranno a farci rivivere le emozioni del film del 2006, arricchendo la scena con alcune new entry. I fan più affezionati potranno aspettarsi un ritorno alle radici, ma anche sorprese che renderanno questo sequel davvero imperdibile. Saranno...

I dettagli della trama sono (ovviamente) ancora top secret, ma una cosa è certa: il cast de Il Diavolo Veste Prada 2 non lascerà delusi i fan più affezionati. Infatti, ci saranno (quasi) tutti i personaggi principali originali, ed alcune nuove leve nell’attesissimo sequel dell’iconico film del 2006. Svelato il cast de “Il Diavolo Veste Prada 2”. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci riprenderanno i loro ruoli iconici. Saranno infatti rispettivamente la direttrice Miranda Priestly, la sua assistente Andy Sachs, la collega Emily Charlton e il direttore artistico Nigel Kipling. Torneranno anche Tracie Thomas, nel ruolo di Lily (la migliore amica di Andy), e Tibor Feldman, nel ruolo del presidente della società madre di Runway. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Svelato il cast de “Il Diavolo Veste Prada 2”: chi sono i personaggi storici (e chi mancherà)

In questa notizia si parla di: cast - diavolo - veste - prada

Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo - Il ritorno nel mondo della moda e del glamour di "Il diavolo veste Prada" si fa sempre più vicino, con il cast originale confermato e l’aggiunta di un nome d’eccezione: Kenneth Branagh.

Lucy Liu entra nel cast de Il Diavolo Veste Prada 2. Vai su X

Il sequel de «Il diavolo veste Prada» è confermato: il cast stellare sul set per la regia di David Frankel. Torna l’universo di Miranda Priestly fra glamour e ironia e qui c'è tutto quello che sappiamo per il momento Vai su Facebook

Lucy Liu si unisce al cast de Il Diavolo Veste Prada 2 (e non è la sola); Il Diavolo veste Prada 2, nel cast anche Lucy Liu e un'amata star di Bridgerton. Ecco il cast al completo; Il diavolo veste Prada: da Lucy Liu a Justin Theroux, prende forma il cast del sequel.

Il Diavolo veste Prada 2, annunciato il cast ufficiale: la trama, i ritorni e la data d'uscita - A diciannove anni dall'uscita del film cult con protagoniste Meryl Streep ed Anne Hathaway, il mondo della moda torna protagonista di un sequel ... Lo riporta msn.com

Il diavolo veste Prada 2 è in lavorazione: ecco chi non tornerà del cast e le new entry - Arriverà al cinema il 1° giugno del 2026 e non vediamo l'ora di scoprire se sarà all'altezza dell'originale. Riporta vanityfair.it