Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas, Australian Open Opening Week in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET09:07 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con l’italiano al.09:05 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due tennisti.09:01 Ci avviciniamo all’ingresso in campo dei due protagonisti del match. Stefanosè uno dei pochissimi tennisti in attività a vantare uno score nettamente positivo contro Jannik. L’ellenico conduce per 6-3, e proprio agliha piegatoin due occasioni.08:56 Per l’altoatesino seconda sfida di esibizione dopo il successo in due parziali proprio contro il fresco avversario di Alcaraz.08:52 Carlos Alcaraz chiude l’incontro superando Alexei Popyrin con lo score di 6-3 6-4. Tra circa venti minuti sarà dunque la volta di Jannike del greco Stefanos