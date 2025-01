Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Kreischberg 2025 in DIRETTA: si parte delle 18.00. Flora Tabanelli per continuare a stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:48 Italia che si affida ai fratellie Miro, con quest’ultimo che in mattinata ha strappato brillantemente il pass per la finale.17:44 Buonasera e ben ritrovati nellascritta della gara di Big Air di Kreishberg (Austria). Poco più di 15 minuti al via della competizione.Buongiorno e benvenuti nellatestuale della tappa di Coppa del Mondo di Big Air di Kreishberg (Austria). Italia che si affida all’estro ed alla classe dei fratelli Miro e, con quest’ultima che ha una ghiotta chance per allungare nella classifica generale della specialità dello sci.L’emiliana, leader della generale con 220 punti, ha strappato il settimo punteggio in qualificazione con qualche brivido, vedendo però uscire di scena la rivale elvetica Mathilde Gremaud.