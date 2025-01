Formiche.net - La risposta delle Big Tech ai limiti all’export di Biden

Leggi su Formiche.net

“Vorremmo incoraggiare il presidente Joea non anticipare il presidente entrante Donald Trump promulgando una politica che danneggerebbe solo l’economia statunitense, farebbe regredire l’America e il farebbe il gioco degli avversari degli Stati Uniti”. È tutt’altro che banale il monito che Nvidia ha lanciato all’amministrazione uscente. Il destinatario è il presidente ancora in carica – per dieci giorni – e soprattutto il piano che ha in mente di attuare sull’intelligenza artificiale per questioni di sicurezza nazionale. In particolare, sui chip. Con l’Export Control Framework for Artificial Intelligence,ha infatti imposto alle aziende americane un ordine restrittivo sull’export dei microprocessori, assegnando loro un ruolo di guardiani, per evitare che possano finire nelle mani sbagliate.