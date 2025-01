La provincia la trap che piace ai nipoti il primo Sanremo Brunori Sas | Vivere in Calabria mi fa stare con i piedi per terra – L’intervista

Leggi su Open.online

Prima che Carlo Conti svelasse i nomi dei 30 big in gara alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di, il nome diSaS girava moltissimo. In realtà da anni il cantautore calabrese, emerso durante gli anni del famigerato indie, e diventato immediatamente icona assoluta del nuovo songwriting all’italiana, è atteso sul palco più illuminato e scottante d’Italia. Conti con Dario, cosentino classe 1977, ha fatto il vero colpaccio, diremmo quasi che la situazione, proprio per la gigantesca affezione del pubblico verso le sue canzoni, potrebbe risultare quasi storica: «Ti ricordi quella volta cheSaS è andato a?». La canzone che porterà in gara si intitola L’albero delle noci e così si intitola anche il disco in uscita il 14 febbraio, quindi pochi giorni dopo la chiusura del sipario dell’Ariston.