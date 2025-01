Inter chi al posto di Frattesi? Il nome prescelto

Leggi su Ilnerazzurro.it

Si attendono movimenti di mercato in casa: Davideè l’oggetto di un’eventuale cessione che darebbe all’circa 45 milioni di euro. Ma una sua partenza costringerebbe il club nerazzurro a dover agire: i dirigenti avrebbero già trovato il possibile sostituto., scelto Ricci del TorinoUna telenovela che parte dal malumore del giocatore e dai contatti dell’agente, ma Davidesembra essere sempre più fuori dal progetto dell’. Il confronto con mister Simone Inzaghi ha portato il centrocampista a valutare un addio ai nerazzurri. I dirigenti vorrebbero però minimo 45 milioni di euro.In caso di una sua eventuale partenza, l’, però, dovrebbe lavorare in entrata. Anche perchélascerebbe i Campioni d’Italia scoperti di un diretto sostituto del centrocampo, oltre a privarsi di un profilo di indubbia qualità che però non sembra trovare uno spazio da titolare nello scacchiere del tecnico piacentino.