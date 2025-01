Sport.quotidiano.net - Il palasport riabbraccia Farabello. Anche l’argentino a tifare Adamant

Si prospetta una domenica da ‘amarcord’ alla Bondi Arena, in occasione della gara tra l’e il Petrarca Padova. A quattordici anni dall’addio a Ferrara, infatti, è annunciato il ritorno in città dell’indimenticato capitano Daniel, che assisterà alla partita dei biancazzurri sugli spalti assieme alla famiglia. Si tratta della prima volta da quandoha lasciato in lacrime Ferrara, nell’estate del 2011, al termine di quattro anni stupendi che hanno visto il nostro basket toccare vette altissime, e in cuiha lasciato un ricordo indelebile. L’arrivo, dopo l’esperienza italiana in serie A a Varese, nella nostra città è datato estate 2007 e al primo anno arriva subito la promozione in serie A, nell’aprile del 2008, la notte di Fabriano. Poi due stagioni indimenticabili in serie A, la prima conclusa con il decimo posto e la seconda, con la retrocessione sul campo di Biella.