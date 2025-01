Lanazione.it - Il motore a scoppio inventato da Barsanti e Matteucci acceso a Firenze 171 anni dopo

, 10 gennaio 2025 –L’appuntamento è l’11 gennaio con l’iniziativa in Palazzo Vecchio e al Museo Galileo del Club moto d’epoca fiorentino. Presenti la vicesindaca Galgani e l'assessore Bettarini. A, 171, sarà rimesso in moto ilda padre Eugenioe Felicee che ottenne un brevetto inglese il 12 giugno 1854. L'iniziativa, in programma sabato 11 gennaio tra Palazzo Vecchio e il Museo Galileo vede protagonisti i componenti del Club moto d’epoca fiorentino (Cmef). Ricostruire questo pezzo di storia dell’ingegneria, quella che al tempo fu ribattezzata 'Macchina animata', ripartendo dai brevetti e testi originali dell’epoca messi a disposizione del Museo Galileo, è stato un lavoro lungo e difficile.lo realizzarono nel 1854 depositando tutto l’incartamento del progetto all’Archivio dell'Accademia dei Georgofili e all’Archivio Ximeniano nel 1853 perché il primo era di quell’ordine religioso, uno scolopio, eun ingegnere.