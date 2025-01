Lettera43.it - Google e Boeing donano 1 milione di dollari per l’insediamento di Trump

hanno deciso di donare 1diciascuno al fondo perdi Donald, in programma il 20 gennaio. Si aggiungono così a un ricco elenco di importanti aziende statunitensi che hanno deciso di dare il proprio contributo economico, tra cui figurano i giganti della tecnologia Microsoft, Amazon, OpenAI e Meta oltre a Uber, Chevron e diverse case automobilistiche come Ford e Toyota. Secondo fonti di Cnbc, nella lista di sarebbe anche il Ceo di Apple Tim Cook. Per l’azienda aerospazialesi tratta della terza donazione consecutiva per un insediamento presidenziale dopo quella del 2017 per la prima amministrazionee quella del 2021 per Joe Biden., i dettagli delle donazioni perdi«Siamo lieti di proseguire la tradizione bipartisan dinel supportare i comitati perdei presidenti degli Stati Uniti», ha fatto sapere l’azienda.