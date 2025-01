Game-experience.it - Gears of War: E-Day, Fable e DOOM: The Dark Ages, un leaker svela i mesi di uscita

Un nuovo anno inizia con grandi aspettative per i fan di Xbox e non solo. Secondo il noto insider NateTheHate, tre dei titoli più attesi dell’ecosistema Microsoft,: Theof War: E-Day e, hanno finalmente una finestra di lancio.Queste previsioni, emerse nel corso del suo ultimo podcast, offrono uno sguardo un po’ più preciso ai piani di Microsoft per il 2025, con il colosso di Redmond intenzionato ad avere un focus su grandi IP e nuovi giochi che arriveranno non solo su Xbox, ma anche su altre piattaforme come PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.Come leggiamo su ResetEra,: The, il prossimo capitolo della storica saga FPS di id Software, dovrebbe essere lanciato a maggio 2025, portando l’azione frenetica che i fan amano su Xbox, PC, PS5 e Game Pass.