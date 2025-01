Thesocialpost.it - Fuga di ammoniaca, tragedia in fabbrica: il dramma di un ragazzo di soli 19 anni

Nel pomeriggio inoltrato si è verificato un grave incidente presso la Frigocaserta, un’azienda situata a Gricignano di Aversa. Durante un intervento di manutenzione nella sala macchine, si è verificata unadi, un composto chimico estremamente tossico. Nonostante l’immediata evacuazione dell’edificio, un giovane operaio ha perso la vita. Si chiamava Patrizio Spasiano, aveva 19ed era originario di Secondigliano, un quartiere di Napoli. Inizialmente dato per disperso, è stato successivamente recuperato dai soccorritori.Leggi anche: Lieta notizia per il cantante mito della musica italiana, nonno per la quarta volta: “È nata Gemma”L’allerta è scattata prontamente e i circa cento dipendenti che si trovavano negli altri capannoni sono stati evacuati senza indugi. Attualmente si trovano nel piazzale antistante i capannoni in attesa di ulteriori informazioni.