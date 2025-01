Tvplay.it - È ufficiale, lascia la Juve dopo pochi mesi: giocherà nel Bologna

Focus sul mercato per lantus. E’ stato ufficializzato un affare con il. Tutto fatto in prestito Tra campo e calciomercato, sarà un gennaio alquanto impegnativo per lantus attesa dalle sfide con Torino, Atalanta, Milan, Napoli, Bruges e Benfica. Sei impegni decisivi per i bianconeri tra Serie A e Champions League in un mese in cui sono attesi anche colpi di mercato.Èlanel– Tvplay.it (Foto Ansa)Arriverà certamente un difensore in bianconero, un innesto necessario per rimpiazzare, almeno numericamente, Gleison Bremer out fino a fine stagione per l’infortunio al ginocchio di ottobre. Oltre al reparto arretrato, Giuntoli potrebbe muoversi anche per rinforzare l’attaccoil nuovo ko di Milik che rende ulteriormente incerti i tempi di recupero del centravanti polacco, fuori da inizio stagione per il precedente infortunio al ginocchio.