Del Genio approva Billing come alternativa a centrocampo

Durante la trasmissione radiofonica 4-4-2 su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Delha espresso la sua opinione sull’eventuale arrivo di Philipal Napoli. Il calciatore, attualmente al Bournemouth, potrebbe essere un rinforzo per ildegli azzurri, soprattutto in vista della probabile partenza di Michael Folorunsho.Una soluzione per il? Nessuno ne aveva parlato, ma sarebbe una buona scelta per sostituire Folorunsho, che appare chiaramente scontento,” ha dichiarato Del. Secondo il giornalista, nonostante le qualità di Folorunsho, il suo addio non rappresenterebbe un problema insormontabile: “È un buon giocatore, ma puoi trovarne tanti simili sul mercato.”Delha poi analizzato le caratteristiche di, elogiandone le doti: “Ha tiro, colpo di testa e capacità di inserimento.