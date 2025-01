Gravidanzaonline.it - Cos’è il metodo Gordon e i benefici dell’educazione musicale precoce

“La musica è un linguaggio più universale, più internazionale che qualsiasi altro. Le parole possono mentire, ma la musica no”. Così il celebre compositore russo Pëtr Il’i? ?ajkovskij a mostrare come alla musica sia riconosciuta un valore e un’importanza come poche altre arti, discipline e abilità umane. Sulla base di questa consapevolezza è interessante conoscere più da vicino il cosiddettoche ha come obiettivo un’educazioneintesa come capacità di pensare alla musica nella mente.ile come funzionaL’Associazione Italianaper l’Apprendimento(AIGAM) descrive ilcome la modalità di apprendimentodel bambino dall’età neonatale. Sviluppata dopo mezzo secolo di ricerche dallo statunitense Edwin E., la Music Learning Theory si basa sul presupposto che la musica si possa imparare con processi simili a quelli impiegati per apprendere il linguaggio.