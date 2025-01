Liberoquotidiano.it - Cancro al seno, crescono i casi in donne giovani e cala la mortalità prima dei 50 anni

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Idi tumore alfra lesono in aumento in tutto il mondo. Tuttavia, ladelle pazienti under 50 è in calo: in Italia, tra il 2006 e il 2021 è scesa del 16%. Un risultato che apre ad una serie di nuove problematiche da gestire per i clinici tra cui la preservazione della fertilità. Un ambito quest'ultimo dove gli specialisti italiani, e in particolar modo l'ospedale San Martino di Genova, sono stati pionieri sul versante della ricerca. Lo dimostrano i numerosi studi scientifici condotti a riguardo e presentanti nei più importanti congressi scientifici nazionali ed internazionali. E' quanto emerso nel capoluogo ligure in ocone del meeting 'Back From San Antonio', che si apre oggi a Genova e dedicato alle principali novità dal 'San Antonio Breast Cancer Symposium', il congresso di riferimento mondiale che si tiene ogni anno a dicembre negli Stati Uniti.