Campania, sul terzo mandato De Luca tira dritto e attacca il governo

Leggi su Ildenaro.it

Napoli, 10 gen. (askanews) – Chi si aspettava un passo indietro sulè rimasto deluso. Il presidente della regioneVincenzo De, nella conferenza stampa indetta questa mattina nella sede della Regione ha ribadito che sarà lui il candidato alla presidenza nelle prossime regionali, nonostante la decisione del, arrivata poche ore fa, di impugnare la legge regionale recentemente approvata dal parlamentino campano. Nell’aula De Sanctis, dove è stato organizzato l’incontro con i giornalisti, campeggiano due cartelloni alle spalle del governatore con due scritte: “Non abbiate paura degli elettori” e “La legge (non) è uguale per tutti”. Demette subito le cose in chiaro: “La mia scelta è questa, non cambia nulla. Andremo avanti con ancora più determinazione”e che in merito al“non è cambiato nulla vado avanti, non si è modificata di una virgola la mia posizione e non si modificherà.