Bonus Docenti e Carta del Docente 2025 | novità su differenze requisiti e importi

Ilsi prospetta un anno importante per iitaliani, grazie alleche riguardano gli incrementi salariali, l’introduzione dele una rimodulazione delladel. Questi provvedimenti, sostenuti dalla Legge di Bilancio e dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), mirano a valorizzare la professione insegnante e a incentivare la continuità didattica, soprattutto in contesti più difficili. Aumento salariale per iitaliani con ilCon il rinnovo del contratto scuola, gli insegnanti beneficeranno di un incremento medio di 160 euro mensili. Questo rialzo rappresenta un passo importante verso la valorizzazione economica del personale scolastico, da tempo oggetto di richieste sindacali e politiche. Oltre a questo, alcune categorie di insegnanti potranno accedere al, una misura volta a premiare specifici comportamenti e condizioni lavorative.