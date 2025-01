Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft ha annunciato l’espansione Claws of Awaji, ecco durata e contenuti

ha svelato la prima espansione di, intitolataof. Questo DLC, descritto dal publisher francese come un’aggiunta consistente al gioco base, offrirà agli utenti oltre 10 ore di nuovi, incluse una regione inedita, un nuovo tipo di arma, abilità e equipaggiamenti.Annunciata insieme al rinvio del gioco al 20 marzo 2025, questa espansione si pone come un incentivo per i fan del franchise, con una missione bonus disponibile per chi effettuerà il pre-ordine. Come segnalato da Insider Gaming, secondo quanto riportato sulla pagina Steam ufficiale del gioco,ofespanderà ulteriormente l’avventura dei protagonisti Yasuke e Naoe, anche se non è ancora chiaro se si tratterà di una continuazione diretta della trama principale o di un capitolo completamente nuovo.