Thesocialpost.it - Alto Adige, “Maestra mi gira la testa”: bambino di 7 anni sviene in classe e muore dopo la corsa in ospedale

Undi 7è morto all’di Brunico, inessersi sentito male a scuola durante una lezione di educazione fisica. Il piccolo frequentava le elementari nell’istituto di Villa Ottone, una frazione di Gais in Val Pusteria.Leggi anche: Mattia, morto a Marsa Alam a 9: “Aveva un tumore al cervello”La tragedia si è consumata mercoledì 8 gennaio. Il, figlio di una famiglia di origine marocchina, aveva appena concluso un’ora di pattinaggio con i suoi compagni di. Pocoha iniziato ad accusarementi di, fino a svenire e cadere a terra.I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Un medico d’urgenza ha prestato le prime cure, e i sanitari hanno trasportato il piccolo all’di Brunico. Nonostante gli sforzi per rianimarlo, ilnon ce l’ha fatta.