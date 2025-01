Romadailynews.it - Almanacco del 10-01-2025 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

del giorno martedì 7 gennaio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Raimondo di penafort sacerdote sono nati oggi Nicolas Cage Giuliano Ferrara Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi E allora ancora un buon compleanno a Ilaria a Marino a Sofia buon compleanno Sofia e salutiamo anche Mariagrazia Giovanna Antonio buona giornata anche ad Antonio e a Pasquale Viaggio nel tempo che ci porta in quel 7 gennaio del 1797 Il Tricolore viene adottato per la prima volta mentre nel 2015 l’attentato alla sede di Charlie hebdo noi per il momento ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascoltodel giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa