Puntomagazine.it - Tragedia a Giugliano in Campania: allevatore muore dopo essere incornato da un vitello

Undi 62 anni è stato fatalmente colpito da unnella fattoria didattica Farm 9.1 diin. I soccorsi sono stati vani, l’uomo è deceduto a causa delle gravi lesioni alla cassa toracica.in(NA) – Unasi è consumata nella mattinata di mercoledì 8 gennaio nella localitàin, dove un uomo di 62 anni ha perso la vitastatoda un. L’incidente mortale è avvenuto all’interno della fattoria didattica Farm 9.1, una struttura ben nota nella zona per ospitare eventi privati e per accogliere scolaresche in visite didattiche.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, unesperto, si trovava da solo nella fattoria al momento dell’incidente. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l’aggressività del, ma sembra che l’animale lo abbia colpito con una testata violenta alla cassa toracica.