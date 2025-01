Iltempo.it - Sostegno all'Ucraina, ma la guerra non finirà subito: cosa filtra dai fedelissimi di Trump

I membri del team del Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, hanno riconosciuto, nei colloqui con i partner europei, che non saranno in grado di porre fine rapidamente allatrae Russia, ma hanno promesso di continuare a sostenere il Paese guidato da Volodymyr Zelensky. La rivelazione è del Financial Times, che cita due funzionari europei che hanno parlato a condizione di anonimato. I funzionari hanno fatto sapere che le discussioni con il team in arrivo dinelle ultime settimane hanno fatto emergere che devono ancora decidere come affrontare la. Ma hanno anche ribadito che il supporto all'continuerà dopo l'insediamento diil 20 gennaio. Il FT ha riferito che il team diha modificato la tempistica per la risoluzione dellainda «24 ore» a diversi mesi.