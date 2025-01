Ilrestodelcarlino.it - "Solo tutti uniti si vince". Guadalupi guida la Samb

La prima doppietta con la maglia della. Cinque le reti finora realizzate da Luca, ma anche prestazioni di grande spessore tecnico. Certo, fa specie vedere un centrocampista di questo calibro ancora in D. Quest’estate è stato contattato dal diesse Stefano De Angelis che ne conosceva le qualità tecniche e caratteriali. "Sono felicissimo -dice Luca Gaudalupi ai microfoni di Vera Tv nel corso della puntata di A Ritmo di- e voglio continuare a dare il mio contributo alla causa rossoblù. Stavo ancora giocando i play off con il Nardò quando il diesse De Angelis mi ha chiamato. Ci ho messo dieci minuti per trovare l’accordo. Ricevere una telefonata del genere mi ha riempito d’orgoglio ma anche vestire la maglia della, per me è un onore".inoltre invitaa non abbassare la guardia nonostante i nove punti di vantaggio sull’Aquila.