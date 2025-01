Iodonna.it - Serena Rossi torna in Mina Settembre 3: un matrimonio speciale e sfide tra amore e solidarietà su Rai 1

Un inizio di 2025 con il botto: la terza stagione didebutta domenica 12 gennaio su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. L’attesissima fiction, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, vedere nel ruolo dell’assistente sociale dal cuore grande che si muove tra i vicoli di Napoli. Accanto a lei, volti amati come Giuseppe Zeno e Marisa Laurito, e alcune interessanti new entry. Tra le sorprese, Luca Ward arricchisce il cast con la sua inconfondibile presenza. Sei prime serate che promettono emozioni, colpi di scena e un ritratto intenso della città partenopea. I personaggi e gli attori di “2” guarda le foto La trama di3: une nuoveLa nuova stagione si apre con un evento atteso:, protagonista interpretata da, si sposa con Domenico, il ginecologo con cui vive una storia d’complessa ma sempre più consapevole.