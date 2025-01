Ilgiorno.it - Sclerosi multipla e alimentazione, c’è un legame. I cibi consigliati (e quelli da evitare)

Gallarate, 9 gennaio 2025 –e stili di, c’è un? Il centro specializzato attivo a Gallarate in seno all’Asst Valle Olona sta approfondendo la questione, con il lavoro di una preparata equipe composta da medici e infermieri. Un impegno che rappresenta un mattoncino nella ricerca di una cura definitiva per la malattia, ancora da trovare. La riflessione L'può influenzare la? Questa la domanda di partenza. “La risposta – spiega il dottor Pietro Annovazzi, responsabile Neurologia ad indirizzo neuroimmunologico – Centrodi Gallarate – Non è semplice e definitiva. Non esiste una ‘dieta miracolosa’ che possa guarire la, ma alcuni studi suggeriscono che un'sana e bilanciata possa contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone affette da questa patologia.