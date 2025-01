Sant'Angelo Lodigiano, così il ristorante di Giovanna Pedretti riparte a un anno dal suicidio della ristoratrice

Leggi su Open.online

A undaldi, laditrovata morta il 14 gennaio 2024 nelle acque del Lambro, il locale di famiglia è tornato a sfornare pizze. In un primo momento, il marito Nello e la figlia Fiorina avevano chiuso ile ipotizzato di non riaprire più. Ma alla fine, racconta oggi il Corriere, la pizzeria è tornata in attività, grazie anche all’affetto e alla vicinanza che la comunità ha dimostrato alla famiglia. Nello e la figlia Fiorina hrinnovato lo spazio e gli arredi, stper rinnovare il menù e sulla vetrinapizzeria c’è un cartello con la scritta «Cercasi personale».La recensione falsaLa vicenda relativa ascoppia a gennaio del 2024. Lafinisce su tutti i giornali per la recensione online di un cliente, che si lamentava di aver dovuto cenare «di fianco a dei gay».