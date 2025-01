Lanazione.it - San Giovanni Valdarno ottiene il titolo di "Città che Legge"

Arezzo, 9 gennaio 2025 – Sanildi "che" La prestigiosa qualifica premia l’impegno e la passione della comunità locale per la promozione della lettura e della cultura, valori fondamentali per la crescita civile e sociale. Ai comuni che hanno ottenuto il riconoscimento per il triennio 2024-2026 è riservata la partecipazione alle edizioni delle rispettive annualità dell’omonimo bando di finanziamento “che” Il Comune di Sanè stato riconosciuto dal Centro per il libro e la lettura (istituto autonomo del Mibact), d’intesa con l'Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani, come "che" per il triennio 2024-2026. Questo prestigioso riconoscimento premia l’impegno e la passione della comunità locale per la promozione della lettura e della cultura, valori fondamentali per la crescita civile e sociale.