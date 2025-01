Pronosticipremium.com - Roma, Le Fée in partenza per l’Inghilterra: i dettagli dell’affare con il Sunderland

Laè pronta a movimentare il mercato di gennaio con operazioni sia in entrata che in uscita, come confermato recentemente in un’intervista dal tecnico Claudio Ranieri. Il primo movimento dei giallorossi in questa finestra invernale di calciomercato è una cessione, quella di Enzo Le Fée. Il centrocampista francese, arrivato appena sei mesa fa dal Rennes, ha deluso nella prima parte di stagione e nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del, club che milita in Championship (la seconda divisione inglese). Le Fée in viaggio: iLe Fée è partito intorno alle 14:00 da Ciampino per volare in Inghilterra. Nel pomeriggio sosterrà le visite mediche con il, con cui proverà a rilanciarsi dopo che non è riuscito ad imporsi nella, che lo aveva prelevato dal Rennes per 23 milioni di euro.