Ilrestodelcarlino.it - Ripercorre in tribunale il dramma dello stupro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ad appena 16 anni, sarebbe stata vittima di unodi gruppo, commesso in un paese della Valconca da due ragazzini di appena 17 e 18 anni. Lunedì prossimo, ina Rimini, la vittima prenderà parte all’incidente probatorio alla presenza del giudice delle indagini preliminari. Un’audizione protetta, con tutte le cautele previste dalla legge nel caso di minorenni, nel corso della quale la giovane sarà chiamata are quellatica sera di agosto in cui sarebbe stata abusata dal 17enne e dal 18enne, entrambi residenti nel Pesarese. A novembre i carabinieri avevano dato esecuzione alla misura cautelare a loro carico emessa dal gip deldi Rimini Raffaella Ceccarelli, nell’ambito di un’inchiesta per violenza sessuale pluriaggravata in concorso, coordinata dal pm Davide Ercolani (Procura di Rimini) e dal pm Caterina Sallusti (Procura delminorile di Bologna).