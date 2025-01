Bergamonews.it - Qualcosa frigge a Clusone: si lavora per lo sbarco di McDonald’s

. In Alta Val Seriana le catene di fast food non sono ancora sbarcate. Nonostante i verosimili brontolii di qualche turista, fino ad ora nessuna multinazionale gastronomica ha mai messo piede nella terra natia del Serio o ai piedi della Presolana.Presto la situazione potrebbe tuttavia cambiare: si stanno intensificando infatti le voci di un possibile approdo della catena statunitense, con la prima apertura di un ristorante fast food in alta valle.Mancano ancora garanzie ufficiali: la multinazionale è solita annunciare le aperture solamente quando l’avviamento ha ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie. Si tratterebbe del 22esimo ristorante nella Bergamasca (una volta aperto quello di Almè, per cui i lavori dovrebbero iniziare a breve).Secondo i rumours che da mesi circolano sull’altopiano, il nuovopotrebbe aprire nella frazione Fiorine, lungo la Strada Statale 671 della Val Seriana – che in quel tratto assume il nome di viale Europa – nel fabbricato che fino a qualche anno fa ospitava l’autosalone.