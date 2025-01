Ilgiorno.it - Prolungare il servizio post scuola? Si vota via sondaggio

Leggi su Ilgiorno.it

Democrazia e tecnologia. L’Amministrazione comunale ha deciso di ricorrere a unper valutare la possibilità di estendere ildia partire dal prossimo anno scolastico. La disponibilità c’è, ma l’intenzione è quella di capire il reale interesse da parte delle famiglie. In particolare la proa è quella diilfino alle 18, ma con l’obbligo di frequenza senza uscita anticipata. Difficile capire quale possa essere il gradimento. Proprio per questo motivo si è pensato di chiederlo alle famiglie. Non con un semplice avviso. In Comune hanno pensato di sfruttare la tecnologia per evitare che qualcuno possa dire di non essere stato informato. Lo strumento individuato, pertanto, è quello del registro elettronico che viene consultato quotidianamente da tutte le famiglie per ogni necessità relativa all’istruzione dei figli.