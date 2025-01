Minaccia di buttarsi nel vuoto dopo essere rimasto senza casa e lavoro | il Comune di Latina gli ha trovato l’una e l’altro…

Leggi su Dayitalianews.com

Una giornata di tensione e apprensione a, dove un uomo di 53 anni èseduto per oltre 11 ore sul cornicione di un palazzo in Corso Matteotti,ndo di lanciarsi nel. La vicenda si è conclusa nella serata di ieri con l’intervento dei mediatori dell’Arma, che sono riusciti a trarlo in salvo.Un gesto disperato causato da difficoltà personaliL’uomo, di nazionalità italiana e residente nello stesso edificio, sta vivendo un momento particolarmente difficile. La mattina stessa aveva ricevuto una notifica di sfratto esecutivo dall’abitazione che condivide con l’anziana madre. Il contratto d’affitto era scaduto, e la società proprietaria dell’immobile gli aveva imposto di acquistarlo o lasciarlo.A questa situazione si aggiungono altre difficoltà personali: la perdita del, la recente separazione dalla compagna e un passato di divorzio, che hanno contribuito a generare una situazione di profonda crisi.