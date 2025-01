361magazine.com - Meloni in conferenza stampa: «Un’emozione il rilascio della Sala. Musk non è un nemico»

Le parolePremier allaGiorgiaha rilasciato oggi una lungarispondendo ai più disparati temi e domande a lei rivolte da parteitaliana e internazionale.Ci ha tenuto anche a puntualizzare la sua disponibilità nei confronti: «Sento dire che io non risponderei spesso alle domande dei giornalisti. Ho fatto fare un calcolo: ho risposto nel 2024 a 350 domande, più di una al giorno. Ho fatto la scelta di non fare conferenzeal termine delle riunioni del consiglio dei ministri” per dare spazio ai ministri nelle rispettive sfere di competenza, perché “Giorgianon è sola al governo»,«Mi capita sempre più spesso di trovare virgolettati sui giornali, dichiarazioni che non solo non ho mai detto e pensato ma spesso vengono riportati fatti non avvenuti.