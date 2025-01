Ilrestodelcarlino.it - Lube, Massaccesi e il mal di trasferta: "A Cisterna occasione per svoltare"

"Domenica adobbiamo dare continuità alle ultime gran belle prove, può essere la volta buona per vincere fuori casa". Il vicepresidente Albinoanticipa così-Civitanova, gara in programma tra tre giorni e valida per la 16esima giornata di SuperLega. Laci arriva dopo il notevole 3-0 sfoderato ai danni dell’arrembante Verona, successivo all’importante 3-2 su Milano che ha finalmente ri-spalancato le porte della Final Four di Coppa Italia. Insomma contro una formazione che ha 15 punti in meno ed è reduce da 3 stop di fila, ci sono le premesse per sfatare il tabù esterno come afferma. Davvero incredibile l’abissale differenza di rendimento e punti di Balaso e compagni all’Eurosuole Forum e in. In casa chiunque è tornato a casa a testa bassa, liquidato dai ragazzi di Medei che hanno fatto 8 su 8 tra le mura amiche solo in campionato e 11 su 11 a livello stagionale.