Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Luciano Benavides si impone tra le moto, Al-Attiyah sorprende nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:30 CAMION – Martin Macik prosegue la sua corsa al comando della classifica. Il ceco viaggia in 3:35:51, Loprais insegue a +9:57, poi Koolen a +16:16. Van den Brink ancora attardato13.28– Nasser Al-tutti e alla fine della fiera conquista la speciale. Il pilota della Dacia si è imposto con il crono di 4:22:54 a precedere l’americano Qintero (4:32:53) con la Toyota e lo svedese Ekstroem (Ford) in 4:33:01. Lategan si è classificato quarto con la Toyota in 4:33.47.13:03 CAMION – Arrivano anche gli altri piloti al rilevamento 260. Loprais al momento è secondo a +9:23 precedendo Koolen, terzo a +14:46, quindi Soltys a +16:42 e van den Brink a +22:3012.59– Ci sono i primi arrivi al traguardo con lo svedese Mattias Ekstroem (Ford) in testa al momento con il crono di 4:33:01 a precedere il sudafricano Lategan (4:33:47) con la Toyota e il saudita Al Rajhi (Overdrive Racing) in 4:37:10.