Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2025 in DIRETTA: esordio da sogno per la francese Botet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15:03 Doppio errore per Braisaz, che regala la vittoria alla giovanissima connazionale.da incorniciare e ricordare per, che sabato partirà anche con un notevole vantaggio nell’inseguimento.15:02 Ed intanto Braisaz ha annullato il divario sue si presenterà al secondo poligono con il miglior tempo di ingresso.15:00 Un errore in piedi per Jeanmonnot, che quest’oggi rischia nuovamente di uscire dalla top ten. Errore a terra per Preuss, che non perderà nulla su Elvira Oeberg, naufragata a margine dei 5 errori complessivi al poligono.14:59 Cinque su cinque per Dorothea Wierer, che è però rimasta tantissimo al poligono a causa di un paio di raffiche improvvise. L’azzurra è 35esima a quasi un minuto dalla leader.