Lanazione.it - Laguna, Calenda chiede più fondi e tempi ancora più rapidi

Leggi su Lanazione.it

Il senatore Carlo(Azione) ha chiesto un finanziamento straordinario per il risanamento delladi Orbetello: meno soldi per i gettoni di presenza degli aministratori e piùper i lavori.ha presentato alcuni emendamenti alla Proposta di legge relativa all’istituzione di un Consorzio per la gestione ambientale delladi Orbetello in discussione ieri al Senato. "L’emendamento principale – dice Luca Aldi, coordinatore comunale di Azione – è quello riguardante le risorse finanziarie. Com’ è noto, la Proposta di legge prevede lo stanziamento a carico del Ministero dell’Ambiente solamente di un milione di euro, di cui la metà è destinata alla gestione della, mentre l’altra metà è finalizzata alla retribuzione dell’Amministratore unico e dei 4 dipendenti, nonché ai vari gettoni di presenza.