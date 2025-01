Bergamonews.it - La Cisl Bergamo apre la stagione congressuale: “Vinciamo la sfida della partecipazione dei lavoratori nelle scelte aziendali”

. Il lavoro e la contrattazione al centro, con focus prioritari su sicurezza, formazione, welfare, crisi demografica e: ladisi prepara ad aprire la sua 20esima, che coinvolgerà oltre 2.500 delegati, in rappresentanza di 123mila iscritti, chiamati a partecipare ai lavori e a rinnovare i direttivi e i consigli generali di ogni categoria, per procedere poi all’elezione delle nuove segreterie.“Dal punto di vista organizzativo ci presentiamo a questo appuntamento in buona salute, ci confermiamo primo sindacato del territorio con iscritti in aumento anche quest’anno – sottolinea il segretario generale Francesco Corna -. Dal punto di vista delle sfide del futuro, invece, c’è parecchio lavoro da fare a causa di un’incertezza generalizzata sulla quale incidono molti fattori: i conflitti, la debolezza dell’Europa che non aiuta una visione di sviluppo sociale, incognite produttive e crisi demografica.