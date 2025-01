Incubo sul bus per una ragazzina | il baciamano poi l’aggressione fisica e la tentata violenza sessuale di un maniaco

Leggi su Dayitalianews.com

Un’atleta di 15 anni ha vissuto un verosul bus col quale si stava recando in palestra per i consueti allenamenti. Un 31enne l’ha avvicinata facendole dei complimenti, poi le ha accarezzato i capelli e l’ha baciata sulla mano e sulla guancia. Lei è riuscita con grandi difficoltà a fuggire chiedendo aiuto al suo allenatore, per poi denunciare il suo aggressore individuato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, dopo la misura della custodia cautelare ordinata dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma con l’accusa disul busLanella sua denuncia ha spiegato che l’uomo si è avvicinato a lei sul bus, cercando subito un approccio fisico. Dopo essersi seduto di fianco a lei ha iniziato a farle dei complimenti, poi le ha baciato la mano e le guance fino a toccarle i capelli.