Il quartiere ingoiato dall’incendio di Los Angeles visto dall’alto | Altadena non esiste più

Roma, 9 gennaio 2025 –nonpiù: rientra tra quelle cittadine e quei quartieri che sono stati letteralmente ingoiati dagli incendi che stanno devastando Los. Un tempo benestante località ai piedi dei monti Verdugo, lontana dai trambusti della metropoli ma allo stesso tempo suo satellite, è ormai in buona parte ridotta in cenere. This satellite image taken and released by Maxar Technologies on January 8, 2025 shows a view of a neighborhood during the Eaton Fire in, California. At least five people have been killed in rampaging wildfires around Los, officials said on January 8, with firefighters overwhelmed by the speed and ferocity of multiple blazes. (Photo by Satellite image ©2025 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ SATELLITE IMAGE ©2025 MAXAR TECHNOLOGIES" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED Il responsabile è stato l’Eaton Fire, uno dei primi incendi a svilupparsi, proprio a pochi passi da