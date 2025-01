Ilgiorno.it - I conti in tasca agli assessori. La giunta guadagna oltre un milione

Con l’inizio del nuovo anno sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi relative al 2023 (e quindi dichiarate nel 2024), di quasi tutti i componenti del consiglio comunale monzese. A registrarsi è un aumento dei redditi dei membri dirispetto all’anno precedente, secondo quanto previsto dalla legge del Governo del 2022 che prevede il ritocco delle indennità di funzione dei sindaci e degliin modo proporzionale alle dimensioni del Comune e allo stipendio di un presidente di Regione, con uno scatto salariale in tre tranche tra 2022, 2023 e 2024. Nel 2023 i dieci componenti dihanno percepito complessivamente 1.018.093 euro lordi, tra indennità di funzione e altri redditi personali. Per anni, prima del 2022, non ci sono state significative variazioni negli stanziamenti per i costi della politica, e la cifra oscillava tra i 700mila e gli 800mila euro.