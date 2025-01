Lanotiziagiornale.it - Giornata nazionale contro il racket, ecco la proposta delle Ong

Libero Grassi pubblicò la sua lettera al “caro estortore” il 10 gennaio 1991 sul Giornale di Sicilia. La sua voce, ferma e inequivocabile, rimbalzò come uno schiaffol’omertà e la paura che avvolgevano Palermo. Quelle parole lo condannarono: il 29 agosto dello stesso anno fu assassinato dalla mafia. Ma, a distanza di oltre tre decenni, la sua scelta di non piegarsi continua a scuotere le coscienze.A oltre trent’anni da quel giorno, l’associazione Sos Impresa Rete per la Legalità, in collaborazione con Solidaria, ha proposto di istituire, per il 10 gennaio, la primaAnti. Un evento che non è solo un omaggio a Grassi, ma un invito a trasformare il coraggio individuale in un impegno collettivo. Perché ilnon è un problema isolato: è un cancro che infetta intere comunità, soffoca l’economia locale e alimenta la catena del potere criminale.